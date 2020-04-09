Yozgat Belediyesi işsiz vatandaşlar için gıda ve temizlik malzemesi paketi hazırladı - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle iş yerleri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaşlar için gıda ve temizlik malzemesin oluşan yardım paketi hazırladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle tüm insanlığın bir sınavdan geçtiğini belirtti.

Belediye olarak halkın hem sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Köse, " Salgın sürecinde iş yerlerini geçici süreyle kapatmak durumunda kalan ve işsiz hemşehrilerimiz için dolu dolu gıda ve hijyen paketleri hazırladık." dedi.

Köse, hazırlanan paketlerin vatandaşlara ulaştırılmaya başlandığını vurgulayarak, "Paketlerimizde bir ailenin gerçek ve temel ihtiyaçlarını baz aldık. İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini biraz olsun giderir." ifadelerini kullandı.