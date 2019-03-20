Son Dakika Haberleri: Yozgat Belediyesi Kapalı Oto Parkı Hizmete Açıldı

Yozgat Belediyesi Kapalı Oto Parkı Hizmete Açıldı

11 dakika önce

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan 450 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete açıldı.

Yozgat Belediyesi Kapalı Oto Parkı Hizmete Açıldı, System.String[]
Yozgat Belediyesi tarafından yapılan 450 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete açıldı.

Otopark açılışında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir güzel eseri daha Yozgat'a kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yozgat'ın en önemli sorununun trafik ve otopark sorunu olduğunu aktaran Arslan, "Bütün görev süremiz boyunca izah etmekte en çok zorlandığımız konu otopark konusuydu. Gönlümüz daha önce yapmayı ve bitirmeyi isterdi ama her şey imkan ve zaman meselesi, bugüne nasip oldu açtık. İnşallah hep birlikte huzur içeresinde kullanacağız. Yozgat'ın en önemli bir ihtiyacına daha cevap vermiş olacağız." diye konuştu.

Arslan, Yozgat'ın tarihinde birçok ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Şimdi bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kapalı otoparkımızın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte kapalı otopark gezildi, etli pilav ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:52 Kaynak: AA

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