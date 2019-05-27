Yozgat Belediyesi kapalı otoparkı bayramda ücretsiz

Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugünden itibaren Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olacak.

Yozgat Belediyesi tarafından hizmete açılan 450 araçlık kapalı otopark, bugünden itibaren Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olacak.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yeni yapılan otoparkta eksiklerin tamamlandığını ve araç parkının başladığını söyledi.

Vatandaşların bayram alışverişlerini daha rahat yapmaları için kapalı otoparkın bugün itibariyle halkın hizmetine ücretsiz sunulduğunu aktaran Köse, "Otoparkın havalandırma konusunda eksiği vardı, onu tamamlayıp hizmete sunduk. Asansörlerdeki problemler de giderildi. Bugün itibariyle hem gündüz hem de gece otoparkımız ücretsiz olacaktır." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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