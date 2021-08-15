Yozgat Belediyesi Kastamonu'ya iş makinesi ve personel gönderdi - Son Dakika

Yozgat Belediyesi sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kastamonu'da meydana gelen selin ardından bölgedeki çalışmalara katkı sağlayabilmek adına 1 tır, 1 JCB Kepçe, 1 JCB paletli kepçe, 1 kamyon, 2 adet 4x4 arazi aracı ve 6 personel gönderildiğini söyledi.

Afette hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Köse, "Yozgat olarak Bozkurt ilçesinde yaşayan kardeşlerimizin yanındayız. Bu doğrultuda yaralarımızı bir nebze olsun sarmak için iş makinelerimizi yapılan çalışmalara seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak her türlü desteğe hazırız ve devam edeceğiz. En kısa sürede yaralarımızı birlikte saracağız." dedi.