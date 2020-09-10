Yozgat Belediyesi Kovid-19 tedbirlerini artırdı - Son Dakika

Yozgat Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini artırdı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin aldığı tedbirlerin yanında vatandaşların da koronavirüse karşı kendilerini korumaları gerektiğini belirtti.

Son günlerde kentte Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiğini ifade eden Köse, "Bu yüzden tedbirlerimizi alarm seviyesine çıkardık. Vaka çıkan apartmanları ekiplerimiz anında dezenfekte ediyor. Her gece temas oranı yoğun olan bölgeleri ilaçlı suyla yıkıyoruz. Zabıta ekiplerimiz toplu taşıma araçlarını ve işletmeleri ziyaret ederek sosyal mesafe ve maske denetlemelerini aralıksız sürdürüyor ve herhangi bir esnekliğe müsaade etmiyor." dedi.

Köse, vatandaşlar için şehrin muhtelif yerlerinde dezenfektan noktaları oluşturduklarını vurgulayarak, "Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Asıl sorumluluk hemşehrilerimizdedir. Özellikle genç kardeşlerimiz, bağışıklıklarına güvenip tedbirleri gevşetebiliyor. Ancak evlerinde bulunan büyüklerinin, kronik rahatsızlığı olan akrabalarının ve risk grubunda bulunan yakınlarının bu virüsten etkilenmelerini istemiyorlarsa daha dikkatli olmaları gerekiyor. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etsinler." ifadelerini kullandı.