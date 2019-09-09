Son Dakika Haberleri: Yozgat Belediyesi'nden bin 500 kişilik aşure ikramı
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Yozgat Belediyesi'nden bin 500 kişilik aşure ikramı

1 saat önce

Yozgat'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yozgat Belediyesi'nden bin 500 kişilik aşure ikramı, System.String[]

Yozgat'ta Muharrem ayı ve Aşure günü kapsamında Yozgat Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Yozgat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, vatandaşlara bin 500 kişilik aşure ikram edildiğini söyledi.


Muharrem ayı ve Aşure gününün önemine değinen Başkan Yardımcısı Tanışman yaptığı açıklamada "Müslümanlar olarak önem arz eden Muharrem ayına girdik. Muharrem ayının ilk haftasında Yozgat Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bin 500 kişilik aşure ikram ettik. Aşure demek AŞ demek paylaşmak demektir. Biz de birlik ve beraberliğimizi artırmak için belediye olarak böyle bir etkinlik yaptık. Muharrem ayının bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.


Aşure ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise Yozgat Belediyesi'ne teşekkür etti. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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