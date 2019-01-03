Son Dakika Haberleri: Yozgat Belediyesi'ne Mobil Aşevi

Yozgat Belediyesi'ne Mobil Aşevi

1 saat önce

Yozgat Belediyesi, bünyesine kattığı mobil aşevi aracının tanıtımını yaptı.

Yozgat Belediyesi'ne Mobil Aşevi, System.String[]
Yozgat Belediyesi, bünyesine kattığı mobil aşevi aracının tanıtımını yaptı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından belediye binası önünde mobil aşevinin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen programda Belediye Başkanı Arslan ve AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun mobil aşevinde hazırlanan salebi, vatandaşlara ikram etti.

Yozgat Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte ileri bir noktada hizmet verdiğini söyleyen Başkan Arslan, kış aylarında sabah saatlerinde özellikle üniversite öğrencilerine bu araçla çorba ve salep dağıtılacağını söyledi. Arslan, mobil aşevinin Yozgat'ta önemli bir ihtiyacı karşılayacağını da vurgulayarak talebe göre aracın cenaze ve düğünlerde de kullanılabileceğini de belirtti. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

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