Yozgat Belediyesi'ne Mobil Aşevi
1 saat önce
Yozgat Belediyesi, bünyesine kattığı mobil aşevi aracının tanıtımını yaptı.
Yozgat Belediyesi
, bünyesine kattığı mobil aşevi aracının tanıtımını yaptı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
tarafından belediye binası önünde mobil aşevinin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen programda Belediye Başkanı Arslan
ve AK Parti İl Başkanı Çelebi
Dursun mobil aşevinde hazırlanan salebi, vatandaşlara ikram etti.
Yozgat Belediyesi'nin sosyal belediyecilikte ileri bir noktada hizmet verdiğini söyleyen Başkan Arslan, kış aylarında sabah saatlerinde özellikle üniversite öğrencilerine bu araçla çorba ve salep dağıtılacağını söyledi. Arslan, mobil aşevinin Yozgat'ta önemli bir ihtiyacı karşılayacağını da vurgulayarak talebe göre aracın cenaze ve düğünlerde de kullanılabileceğini de belirtti. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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