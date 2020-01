Yozgat Belediyesi personelinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve belediye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay ve Yozgat Belediyesi iş birliğinde başlatılan kan bağış kampanyasında Başkan Köse kan vererek kampanyaya destek oldu.

Köse, kan veren personel ve kampanyayı düzenleyen Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, "Yozgat Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz kan bağış kampanyasının açılışını hep beraber yaptık. Kızılay, hastalarımızın kan ihtiyacını karşılayan ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan güzide bir kuruluşumuz. Bu vesile ile buradaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de bugün belediye olarak personellerimizi buraya davet ettik ki acil kana ihtiyacı olan hastalarımıza bir nebze faydaları olsun. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz." dedi.



Türk Kızılay Yozgat Şubesi doktoru Ümit Yıldız ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Köse ve çalışanlarına teşekkür etti.

Yıldız, Yozgat Belediyesi ile her yıl planlı olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızda kan bağışı ile ilgili yanılgılar söz konusu. Soğuk havada kan bağışı insanları üşütür gibi bilimsel dayanağı olmayan bazı düşünceler var. Vatandaşlar bu söylentilere kesinlikle itibar etmesin. Kan bağışı her mevsim gereklilik arz eden bir durum. Çünkü her mevsim kana ihtiyaç duyan vatandaşlarımız bulunmakta. Bunun için herkesi kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.