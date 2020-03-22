Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor

6 saat önce

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor, System.String[]

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

Yozgat Belediyesi, kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettikten sonra cadde ve sokaklarda da temizlik çalışması başlattı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, koronavirüs nedeniyle belediyenin birçok tedbir aldığını söyledi.

Kamu kurumları, camiler, parklar gibi bütün alanlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Duyar, "Bugünden itibaren ekiplerimizle cadde ve sokaklarımızı dezenfekte edeceğiz. Lise caddesinden başladık ve bu her gün devam edecek. Temizlik malzememizin içerisine gül suyu da kattık." dedi.

Yozgat Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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