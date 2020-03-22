Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar'ın açıklaması

YOZGAT - Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.