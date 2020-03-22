Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor - Son Dakika

Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor

6 saat önce

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar'ın açıklaması YOZGAT - Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması

Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar'ın açıklaması

YOZGAT - Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları, dezenfektan, köpüklü su ve gül suyu ile temizliyor.

Yozgat Belediyesi sokakları dezenfekte ediyor

Yozgat Belediyesi, Ömer Duyar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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