Yozgat Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten karşılayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten karşılayacak - Son Dakika

Yozgat Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten karşılayacak

6 saat önce

Yozgat Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılayacak projenin ihalesini yaptı.

Yozgat Belediyesi tükettiği elektrik enerjisini güneşten karşılayacak, System.String[]

Yozgat Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini güneş enerjisinden karşılayacak projenin ihalesini yaptı.

Şehrin su ihtiyacını Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan elektrik enerjisi ile sağlayan ve aylık ortalama bir milyon lira elektrik faturası ödeyen Yozgat Belediyesi, bu giderini kuracağı güneş enerji santrallerinden karşılayacak.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, nüfus oranına göre Yozgat Belediyesinin en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerin başında geldiğini söyledi.

Fatura giderlerini azaltmak ve belediyeye gelir sağlamak için belediye meclisinde güneş enerji santrali kurma kararı aldıklarını anlatan Köse, "İllerde 5 megavattan fazla ruhsat verilmiyordu. Biz durumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde tükettiğimiz kadar elektrik üretip satma lisansımızı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan aldık." dedi.

Köse, projeyi biran önce hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Terfi istasyonlarımızın olduğu bölgedeki mera alının tahsisini istedik, zaman kaybetmemek için de proje ihalemizi yaptık. Şuan projemiz hazırlanıyor. 2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 15 milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacak."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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