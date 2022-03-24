Yozgat Belediyesi ulaşım hizmetlerine başlıyor - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi ulaşım hizmetlerine başlıyor

24.03.2022 14:50
Yozgat Belediyesi ulaşım hizmetlerine başlıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, inşaat mevsiminin başlamasıyla birlikte yol çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, inşaat mevsiminin başlamasıyla birlikte yol çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Köse, bu yıl Yozgat'ın yoğun kar yağışlı geçen bir kış mevsimi yaşadığını belirterek, "Yağışlarla birlikte ekiplerimiz de karla mücadele çalışmasını yoğun bir şekilde sürdürdü. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarından dolayı bazı yollarımız bozuldu. Havaların ısınmasıyla bozulan yollarımızda yenileme çalışması başlayacak." dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren yeni yollarla ulaşımı rahatlattıklarını ifade eden Köse, "Yurt Caddesi'nde yol genişletme ve bağlantı yollarda çalışma başlatacağız. Bu cadde şehrimize alternatif bir yol olacak. 20 metre genişliğindeki yol, Et ve Süt Kurumu kavşağından başlayacak, Kentpark ve Şehir Hastanesine kadar ulaşacak. Yol çalışması için belediye meclisimiz karar aldı, bütçesi ayrıldı. Genişlemeden dolayı yol kenarlarında bazı noktalarda mülkiyet sorunu çıkıyor. Bu sorunu da vatandaşlarımızla görüşerek çözüyoruz. İnşaat mevsiminin başlamasıyla bu yolumuzda da çalışma başlayacak." diye konuştu.

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Yozgat Valisi Polat ve Belediye Başkanı Köse, yaşlıları evinde ziyaret etti Yozgat Valisi Polat ve Belediye Başkanı Köse, yaşlıları evinde ziyaret etti

Celal Köse, İnşaat, Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi ulaşım hizmetlerine başlıyor - Son Dakika


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