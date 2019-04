Yozgat Belediyesinde Devir Teslim Töreni Yapıldı

AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, Kazım Arslan'dan görevi devraldı.

AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, Kazım Arslan'dan görevi devraldı.



Yozgat Belediyesinde yapılan törene partililer ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Devir teslim töreni öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. Her iki Başkan da makamda birbirlerine çiçek takdim etti. Kazım Arslan Belediye mührünü AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Celal Köse'ye teslim etti.



Belediye Başkanı Celal Köse, Kazım Arslan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Köse, Kazım Arslan'ın son 5 yılda hizmet çıtasını yükselttiğini belirterek, "İnşallah bizler de şahsından devraldığımız bayrağı, çıtayı daha da yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı gayrete hep birlikte yapacağız" dedi.



Adaylık sürecinde yer alan Belediye Başkan adaylarına teşekkür eden Köse, "Adaylık vazifesi üzerimize yüklendiği gün ağırlığı omuzlarımda hissettim. Dün milletin bizlere emaneti olan mazbatayı alınca bu yükü biraz daha fazla hissettim. Allah'a hamdolsun ki değerli büyüklerimizin duası, halkımızın desteği ve teşkilatlarımızın gayreti ile bu görevi devraldık. Yozgat'ı hep birlikte inşa edeceğiz ve bu sorumluluğun altından hep birlikte kalkacağız" şeklinde konuştu.



"Parti rozetini çıkardık"



Parti rozetini çıkardığını dile getiren Köse, "Her birimiz ayrı ayrı partilerden aday olduk ama 31 Mart akşamı seçim bitti. Bundan sonra Allah kısmet ederse parti rozetimizi çıkardık. Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen desteklemeyen her bir kardeşimizin belediye başkanı olacağız. Propaganda sürecimizde adaletten, doğruluktan ayrılmadan herkese eşit bir şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağımızı söylemiştik. Bir kez daha bunu belirtmek istiyorum. Özellikle önceki dönem belediye başkanlarımıza şehrimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizi yöneten başkanlarımız Yozgat halkının oylarıyla seçildi. Onlardan aldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Her zaman halkın içindeyiz. Bizler bu milletin önünde hesap vereceğimizi hiç bir zaman unutmayacağız. Hak vaki olunca yüce yaradan huzurunda hesap vereceğimizi de unutmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Hoş sada bıraktık"



Eski Belediye Başkanı Kazım Arslan'da Yozgat'ta hoş bir sada bıraktıklarını ifade etti. Arslan, "İlk gün ki heyecanımdan bir şey kaybetmeden sürdürmüş olduğum Yozgat Belediye Başkanlığı görevini 5'inci yılın sonunda ve Yozgat'ımıza hizmet etmenin onuru, gururu ile devrediyorum. 5 yıl boyunca Yozgat'ımızın huzur içinde yaşanabilir bir şehir olması, gerçek bir şehir görünümüne kavuşması, bir şehir kimliğine kavuşması için gayret ettik. Noksanıyla, fazlasıyla, ilimize güzel işler kazandırdığımıza ve baki kalan kubbede bir hoş sada bıraktığımıza inanıyorum" dedi. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

