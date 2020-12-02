Yozgat Belediyesinden esnafa gıda desteği - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışamayan servis şoförleri ve iş yerleri kapatılan kahvehane işletmecileri için gıda ve hijyen paketi hazırladı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Pandemi döneminde vatandaşın sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Köse, "Salgın sürecinde iş yerlerini kapatan kahvehane işletmecilerimiz ve servis şoförü esnafımız için dolu dolu gıda ve hijyen paketleri hazırladık. Ekiplerimiz, paketlerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya başladı." dedi.

Köse, paketleri hazırlarken bir ailenin temel ihtiyaçlarını baz aldıklarını belirterek, "İnşallah ulaştırdığımız paketlerimiz mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini biraz olsun giderir. Biz hazırladığımız kolilerimizi bir yardım değil, esnaf kardeşlerimize destek olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz bize yeteriz. Zor günlerimizi hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.