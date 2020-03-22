Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması - Son Dakika

Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması

17 dakika önce

Koronavirüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlatarak, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince yıkıyor.

Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması, System.String[]

Koronavirüs salgınına karşı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra park, bahçe toplu taşıma araçlarının ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlatarak, şehri baştan aşağı ilaçlayarak İtfaiye ekiplerince yıkıyor.


Belediye Başkanı Celal Köse, Korona'ya karşı sürekli yeni tedbirler aldıklarını belirterek, cadde ve sokakları ilaçlayarak yıkadıklarını söyledi. Vatandaşları da apartman merdivenlerini yıkamaya davet eden Başkan Köse, "Merdivenleri temizlemek sizden ilaçlamak bizden Koronavirüs salgınına karşı başlatmış olduğumuz "Bahar Temizliği" kapsamında caddelerimizi ve sokaklarımızı özel ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız özveri ile bu mücadelenin içerisinde yer alıyor. Yozgat Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığı için olağanüstü tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralına uyarak apartman merdivenlerini yıkamaya davet ediyorum. Merdivenlerinizi siz yıkayın, ilaçlama işini bize bırakın."diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:20 Kaynak: İHA

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