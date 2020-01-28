Yozgat Belediyesinden taziye çadırı hizmeti - Son Dakika

Yozgat Belediyesi, cenazesi olan vatandaşların kullanması için 4 taziye çadırı aldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yazılı açıklamasında, yaklaşık 100 kişi kapasiteli taziye çadırlarının cenazesi olan vatandaşların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Köse, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın en üzüntülü gününde yanında olmak amacıyla taziye çadırlarını alarak hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Cenaze hizmetlerinde görevli arkadaşlarımız koordinesinde bir yakınını kaybeden hemşehrilerimizin evinin önüne üç gün boyunca taziye çadırımızı kuracağız. Masa ve sandalye desteği vererek zor günlerinde yanlarında olacağız."