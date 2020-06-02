Yozgat Belediyesinin meydan projesi start alıyor - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kapalı otopark üzerinde yapımı planlanan meydan projesinin cuma günü başlayacağını bildirdi.

Projenin uygulanacağı alanda gazetecilere açıklama yapan Köse, 3 bin metrekare alanda çalışmalara cuma günü başlayacaklarını söyledi.

Köse, "Bu projede yeşil alanlarımız, peyzaj alanlarımız, süs havuzlarımız, sosyal faaliyetlerde kullanacağımız alanlar olacak. Ayrıca ışıklandırması, aile parkları ve kafeteryasıyla inşallah şehrimize güzel bir meydan kazandırmış olacağız. Bu çalışmada her türlü malzememizi temin ettik." dedi.