Son Dakika Haberleri: Yozgat Belediyesinin Mobil Aşevi Hizmete Girdi

Yozgat Belediyesinin Mobil Aşevi Hizmete Girdi

2 saat önce

Yozgat Belediyesi tarafından alınan mobil aşevi Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.

Yozgat Belediyesinin Mobil Aşevi Hizmete Girdi, System.String[]
Yozgat Belediyesi tarafından alınan mobil aşevi Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.

Arslan, belediye önünde düzenlenen tanıtım programında, basın mensuplarına ve katılımcılara mobil aşevinde hazırlanan salepten ikram etti.

Gazetecilere açıklama yapan Arslan, sosyal belediyecilikte ileri noktada hizmet verdiklerini söyledi.

Belediye aşevinde gıda paketleri ve diğer yardımlarla yoksulun her zaman hizmetine koştuklarını aktaran Arslan, "Bundan sonra ihtiyaç olan yerlere de mobil aracımızı yönlendirerek çorba ve farklı içeceklerin dağıtımını yapabileceğiz. Cenaze, düğün yerlerinde isteğe göre çay dağıtımı da yapacağız." dedi.

Arslan, kış aylarında sabah saatlerinde özellikle üniversite öğrencilerine çorba dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi, Güncel
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