Yozgat beyaza büründü - Son Dakika
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Yozgat beyaza büründü

6 saat önce

Yozgat beyaza büründüYOZGAT'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Yozgat beyaza büründü

YOZGAT'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, belediye ekipleri ise, yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Güzel görüntülerin oluştuğu kentte karın tadını ise, çocuklar çıkardı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı il genelinde 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik polisi ekipleri de, sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yozgat beyaza büründü

Yozgat, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:39 Kaynak: DHA
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