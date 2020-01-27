Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir üssü olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir üssü olacak - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir üssü olacak

7 saat önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında 'endüstriyel kenevir' alanından ihtisaslaşacak olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bölgesinde kenevirin değerlendirildiği bir üs haline geleceğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi endüstriyel kenevir üssü olacak, System.String[]

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamında 'endüstriyel kenevir' alanından ihtisaslaşacak olan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bölgesinde kenevirin değerlendirildiği bir üs haline geleceğini söyledi.


Yozgat Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesislerinde kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kenevir ile ilgili çalışmalara hız vereceklerini anlatan Karadağ, Yozgat'ta Kenevir enstitüsü ve araştırma merkezi kuracaklarını söyledi.


Yozgat'ın tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu, tahıl ve baklagillerle ön plana çıktığını ifade eden Karadağ, "Biz, katma değeri yüksek olan bir alana yönelmek istedik. Yozgat, kenevirin üretiminin serbest edildiği 19 ilden biri. Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için çalışma yapacağız. Diğer illerde üretilen kenevirleri Yozgat'ta değerlendirileceğiz ve bu alanla ilgili sanayi kuruluşları da kente kurulacak" dedi.


Kenevirin çok geniş yelpazede kullanıldığını aktaran Karadağ, üniversite olarak bio enerji, sağlık ve batarya yapımı gibi 3 alanda çalışma yürüteceklerini anlattı. Karadağ, "Bu bitkiden bio enerji ve bio malzeme elde edeceğiz. Kenevir, tekstilden gıdaya, tıptan, inşaata, otomotiv sanayisinden birçok alana hitap eden katma değeri yüksek ürünlerin elde edileceği bir sektördür. Kenevir batarya yapımında da kullanılıyor. Süper kapasitör yapımında kenevirden yararlanılıyor. Biz de bu yönde Ar-Ge merkezi kuracağız. Bozok Üniversitesi, kenevire dayalı batarya üretecek. Kenevir kullanılarak üretilen bataryaların mevcut bataryalardan ömrü 200 kat daha uzun. Ülkemiz bu konular da büyük oranda dışa bağımlı. Bu nedenle ürünlerimizi Türkiye de ve Yozgat'ta üretebiliriz. Bu konu da sadece üniversitemize değil iş insanlarımıza ve basınımıza da büyük destek düşüyor. Onların da katkıları bizim için son derece önemli." şeklinde konuştu.


Konuşmanın sonunda Rektör Karadağ, katılımcıların kenevir ile ilgili sorularını cevapladı. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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