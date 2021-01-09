Yozgat Bozok Üniversitesi, gövdesinde "ay yıldız" figürü çıkan ağacı inceleyecek - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi, kesildiğinde gövdesinde ay yıldız figürü çıkan kayısı ağacını incelemeye aldı.

Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü öğretim üyeleri, Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı beldesinde doğramacı Duran İlbay'ın, keserken gövdesinde Türk bayrağını andıran ay yıldız figür çıkan ağaçtan örnek aldı.

Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya, AA muhabirine, kesilen bir ağaç gövdesinde ay yıldızlı figürün ortaya çıktığını basından öğrendiklerini söyledi.

Kocakaya, "Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü hocalarımız, bu figürün nasıl oluşabileceği ve bunun nasıl muhafaza edileceği konusunda inceleme yapacak. Aldığımız numuneyi hem öğrencilerimize göstermek hem de korumak için okulumuzda bulunduracağız." dedi.