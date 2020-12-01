Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Akdağ'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Yozgat bürosunu ziyaret etti.

AA muhabiri Ömer Ertuğrul ile sohbetinde fakülte hakkında bilgi veren Akdağ, Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirterek, açılan kontenjanların tamamına öğrenci yerleştiğini söyledi.

Akdağ, fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri bulunduğunu ifade ederek, "İletişim Bilimleri bölümü açmak için çalışmalarımız sürüyor. Bozok FM radyomuz var. Yozgat ve çevresine yayın yapan radyomuzda yaptığımız sosyal, kültürel programlarla hem üniversitemizi hem de ilimizin tanıtımını yapıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde gazete ve web tv kurma çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Fakültede 310 öğrencinin eğitim aldığını aktaran Akdağ, "Pandemiden dolayı uzaktan eğitim yapılırken, öğrencilerimizin canlı derslere yoğun ilgi gösterip katılması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.