Yozgat Bozok Üniversitesi keneviri ekonomiye kazandıracak - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevirin biyokütlesinin tamamının ekonomiye kazandırılması yönünde ihtisaslaşan dünyada iki üniversiteden biri olduklarını söyledi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozok Üniversitesi'nin ocak ayında kenevir üzerine ihtisas üniversitesi olduğunu belirterek, "İhtisaslaştıktan sonra Kenevir Enstitüsü kurulması için çalışma yapıp YÖK'e gönderdik. Gerekli incelemelerin ardından onaylanan enstitümüz Resmi Gazete'de yayımlandı." dedi.

Kenevir üzerine kısa, orta ve uzun vadede çalışma yapılacağını dile getiren Karadağ, "Kısa vadede ilk çalışmalarımızdan biri kenevir esanslı antibakteriyel sıvı sabunumuzu ve kenevir tohumu katkılı ekmek üretimi yaptık. Hocalarımız daha bir çok konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Orta vadede ise inşaat yapı malzemeleri ve asfalt dayanıklılığını artırıcı projeler üzerine yine çalışma yürütüyoruz. Uzun vadede kenevire dayalı yükte hafif pahada ağır çalışmalarımız olacak. Biyoetanol, biyoenerji, daha uzun ömürlü batarya üretimi gibi çok çeşitli konular üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Karadağ, kenevirin bütün biyokütlesinin kullanımı konusunda ihtisaslaşan dünyada iki üniversite olduğunu bunlardan birinin ABD'de diğerinin ise Yozgat Bozok Üniversitesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz kenevir alanında ihtisaslaşan üniversite olmasının akabinde yurt içi ve yurt dışında çok sayıda firma bizimle iletişime geçti. Yapılacak üretimlerle alakalı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir firma ile ön protokol imzaladık. Bizim amacımız Yozgat'ı kenevirin kullanıldığı sanayi yatırımlarının merkezi haline getirmektir. Kenevirin, inşaattan kozmetiğe 2 binin üzerinde üründe kullanıldığı bilinmektedir. Firmalara bizim tek şartımız var, yapacakları ürünleri Yozgat'ta üretmek."

Kenevirin ekilmesi konusunda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Karadağ, "Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerimiz kenevirin ekimi ve takibi konusunda bizlere büyük destek veriyor. Kenevir ekiminin daha da yaygınlaşması için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu önemli bitkinin üretiminin artırılması ve ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.