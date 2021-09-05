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Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı

05.09.2021 15:01

Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı Yozgat Bozok Üniversitesi BeeM takımı tarafından şoföre gerek duyulmadan, insan hatalarının en aza indirilerek trafik kurallarına uyan, trafik levhalarını tanıyan araç tasarlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi BeeM takımı tarafından şoföre gerek duyulmadan, insan hatalarının en aza indirilerek trafik kurallarına uyan, trafik levhalarını tanıyan araç tasarlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi, 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli Gebze Bilişim Vadisinde yapılacak olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarına, otonom sistem yazılımları ve yapay zeka ile çalışan elektrikli araç ile katılacak.

Geçen yıl önemli başarılara elde eden Yozgat Bozok Üniversitesi BeeM Takımı, akademik danışmanları eşliğinde bu yıl da yarışlarda iddialı hazırlanıyor. 146 başvuru arasından ilk 24'e kalarak finalist olma hakkı kazanan BeeM takımı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlar dahilinde tasarlanan insansız elektrikli araç, belirli parkur içerisinde hem levha hem de trafik ışığı tanıma, şerit takibi ve otonom park gibi birçok özelliği ile dikkat çekiyor.

Bozok Elektrik Elektronik Mühendislikleri (BeeM) takımı olarak bu aracı 9 ayda tasarladıklarını söyleyen takım kaptanı Fatma Nur Ortataş, "Aracımız olağan akışta bir trafik içerisinde hareket edebilecek özelliklere sahip insansız olarak hareket edebilmekte. Üzerinde gerekli kamera ve sensörler bulunarak trafik akışında bütün levhaları tanıyarak kurallara uygun şekilde insansız olarak hareket etmekte. Aracımız bir yolcuyu alıp trafik işaretlerine uygun şekilde hareket ederek tekrar yolcuyu indirme üzerine planlanan bir parkur içerisinde yarışacak. Tamamen spontane gelişen bir parkur oluşturuyorlar bizim bilgimiz haricinde. Aracı start noktasına koyup uzaktan başlatarak artık tamamen işlemler sensöre ve kameralara devrediliyor. Gördüğü levhalara ve işaretlere bağlı kalarak aracımız kendi şerit takibi ile hareket ediyor. Gerekli levhalarda trafik ışında duruyor. Dönüşlerini gerçekleştiriyor sonunda da bir park alanı var burada da parkı doğru şekilde yapılması isteniyor. Doğru levhayı tespit ederek uygun şekilde aracı park ediyor. Gebze bilişim vadisinde TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında yarışacağız. Hedefimiz tabiki de derece alabilmek" dedi.

Tasarladıkları aracı yerli ve milli imkanlar dahilinde yaptıklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin ise "Bu yıl BeeM takımı olarak yarışlara katılacağız. Uzun bir emek harcadı arkadaşlarımız. Geçen yıldaki elektrikli aracın üzerine bu aracı insansız teknolojilerle donattık. Otonomi bir şekilde hareket edecek hale getirdik şu anda robotsak yarışlarının isterlerinin tamamını karşılayabiliyoruz. Bunu da tamamen arkadaşlarımız kendi emekleriyle gerçekleştirdiler. Kesinlikle yerli ve milli. Milli teknoloji hamlesine uygun bir çalışma geliştirdiğimiz algoritmalar özgün bir şekilde geliştirildi. Aynı şekilde otonom sürüş kartını da özgün bir şekilde ürettik. Yarışmada derece alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ise yarışmaya katılacak öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak yarışmadan dereceyle döneceklerine inandıklarını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı
Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı

Bozok Üniversitesi, Yapay Zeka, Yozgat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat Bozok Üniversitesi yapay zeka algoritmalarını kullanarak araç tasarladı - Son Dakika


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