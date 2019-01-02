Yozgat Caminin Alt Katında Çocuklara Güreş Eğitimi

Caminin alt katında çocuklara güreş eğitimiYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, mütfülük ve halk eğitim merkezi müdürlüğü işbirliğinde, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla caminin bodrum katında güreş kursu açıldı.

Caminin alt katında çocuklara güreş eğitimi



YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, mütfülük ve halk eğitim merkezi müdürlüğü işbirliğinde, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla caminin bodrum katında güreş kursu açıldı.



Sorgun İlçe Müftülüğü ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çocukları internet kafelerden uzak tutmak ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Salih Paşa Camii'nde güreş kursu açtı. Kursa, 10-12 yaş grubunda 25 çocuk katıldı. Kursa katılan çocuklar, haftanın 7 günü okul çıkışlarında eğitim görüyor. Ata sporunu yaygınlaştırmak ve sevdirmeyi de amaçlayan kursta çocuklar, eğitimlerinin ardından camiye çıkarak cemaatle birlikte namaz kılıyor.



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Güreş antrenörü Hüseyin Uzun (24), kurstaki amaçlarının çocukları internet kafelerden uzak tutmak olduğunu söyledi. Gittiği internet kafede küfürlü sözler duyduğunu bildiren Uzun, Daha sonra İlçe Müftümüz ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile görüştüm. Sağ olsunlar onların sayesinde kursumuzu açtık. Şuanda çocuklarımız ata sporumuz olan güreşe oldukça meraklılar. Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar hem de ibadetlerini yapıyorlar. Kendilerini böylece geliştiriyorlar. İleride inşallah imkanımız olursa bu çocukların milli güreşçi olmalarını da istiyoruz. Kursumuzun ardından çocuklarımız abdestlerini alıp, cemaatle birlikte namaz kılıyorlar dedi.

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