Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi çevresi yeni görünüme kavuşacak - Son Dakika

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi'nin başladığını ve 300 günde tamamlanacağını söyledi.

Müteahhit firmaya yer teslimi yapılan ve çalışmaların başladığı alanda incelemede bulunan Köse, gazetecilere, Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile hayata geçirildiğini belirtti.

Köse, 250 yıllık tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevresinin yaklaşık 3-4 yıldır harabe şeklinde bulunduğunu anlatarak, "Önceki belediye başkanlarımız da tarih cami evresinde çalışma yaptılar. Belli bir yere kadar getirdiler ama sonuç alınmadı. Biz göreve geldikten sonra şehrimizin kimliği olan Çapanoğlu Büyük Camimizin çevresinde özellikle projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ettik ve bugün çalışmalar başladı." dedi.

Projenin yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulandığına ve yaklaşık 20 milyon liraya ihalesinin yapıldığına değinen Köse, "Proje içerisinde kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği alanlar olacak. Bu projede emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, milletvekillerimiz ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizi daha yaşanır bir hale getirmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.