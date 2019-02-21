Yozgat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İster PKK İster Fetö Tepelerine Balyoz Gibi İniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İster PKK ister FETÖ tepelerine balyoz gibi iniyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İster PKK ister FETÖ tepelerine balyoz gibi iniyoruz



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta AK Parti'nin Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Oktay, 16 yıllık AK Parti iktidarı tarafından yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmeleri anlattı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, şöyle konuştu Bir taraftan kalkınma hamlemiz için gece gündüz çalışıyor, diğer taraftan da ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, toplarımızla, tanklarımızla, en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. 'Yurt içinde ve dışında bize tehdit nereden gelirse teröristlere bulundukları yerde inlerinde vuracağız' dedik, vurduk. İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu 7'den 70'e tek bilek tek yürek yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız dedik ve bunun gereğini de yapıyoruz yapacağız. Yozgat'ın desteği bizimle olduğu sürece bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez, daha güzel günlerde milletimizle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz.



Konuşmaların ardından Seçim İrtibat Merkezinin açılışını yapan Oktay, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

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