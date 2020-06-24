YOZGAT Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruz - Son Dakika

YOZGAT Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruzCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruz

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışını yapacakları ve temelini atacaklarız her bir yatırımın, kentin, bölgenin ve ülkenin değeri olduğunu kaydeden Oktay, Bu yatırımlar, Yozgat'ın, Yozgatlı iş insanlarımızın ve buradaki yatırımcılarımızın kendine güvenle, daha güçlü şekilde ayağa kalkması ve yarına daha umutla bakması için bir milattır. Hayırlı, mübarek olsun! dedi.

'YOZGAT HAVALİMANI'NI 2022'DE AÇACAĞIZ'

Oktay, Yozgat'ın Türkiye'nin geri kalanına kara, demir ve havayoluyla güçlü şekilde bağlanması için başlattıkları önemli ulaştırma projelerinin ilerlediğini belirterek, Yozgat'tan geçen Ankara- Sivas Hızlı Tren projesinde ise sona gelindi. Yerköy-Sivas altyapı işlerinin 31 kilometrelik kısmı ve 631 kilometre tek hat serimi tamamlanan tren hattını test sürüşlerinin tamamlanmasından sonra bu yıl içinde açacağız. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı'nı Ekim 2022'de hizmete açmış olacağız diye konuştu.

'NORMALLEŞME ADIMLARINI ATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini belirten Oktay, örnek bir yönetimle süreci göğüslediklerini kaydetti. Oktay, şunları söyledi

125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat'ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah. Normalleşme sürecine girmemizle birlikte sanayimizin çarkları tam kapasite işlemeye, ekonomimiz yeniden canlanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ilgili Bakanlıklarımızla istişare içinde yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Bugünden itibaren camilerimiz sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açılmıştır; maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek; kişiye özel seccadelerimizi kullanarak yeniden bir arada ibadet edebileceğiz hamdolsun. Diğer taraftan 1 Temmuz itibariyle açık hava fuarlarını başlatıyor; ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı'nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz.

'LİBYA'DA TUZAKLAR BOZULDU'

Oktay, sınırların içinde ve dışında teröre ağır darbeler indirmeye devam etiklerini vurgulayarak, Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz. Burada Libya konusunda özellikle bir parantez açmak istiyorum; Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar. Herkes bilmelidir ki; Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır. Libya'nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar'ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız. Diğer taraftan Türkiye'ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize burada bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.Ruhları şad olsun.

Oktay konuşmasının ardından, 3 tesisin açılışını ve 6 tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdi.

Görüntü geçiliyor

ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

HABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi ftp178.211.55.226

Kullanıcı adı dhaabone

Şifre dha

Haber Harun GÖKÇEOĞLUYOZGAT,(DHA)

Doğu Akdeniz, fuat oktay, Yozgat, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOZGAT Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruz - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 13:34 Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YOZGAT Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Libya'da tarih yazıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]