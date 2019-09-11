Son Dakika Haberleri: Yozgat Dernekler Federasyonu'ndan Başkan Yalçın'a Ziyaret
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Yozgat Dernekler Federasyonu'ndan Başkan Yalçın'a Ziyaret

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ve beraberindekileri ağırladı.

Yozgat Dernekler Federasyonu'ndan Başkan Yalçın'a Ziyaret, System.String[]

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan ve beraberindekileri ağırladı. Federasyon Başkanı Özcan, konuşmasında Başkan Yalçın'ın tam bir hizmet insanı olduğuna dikkat çekti.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Özcan, Talas'ta gerçekleştirilecek her hayırlı işe katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade ederek, "150 bin nüfusun yaşadığı Talas'ta hatırı sayılır miktarda Yozgatlı var. Bunlar ayrıştırıcı değil, birleştirici unsur. Biz Yozgatlılar olarak şehrin yararına olacak her hizmeti yapmaya hazırız. Tabi Mustafa Yalçın başkanın yanında hizmet lafı etmek bize düşmez. Biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde yardımcı olmaya hazırız. Bugün de buraya hem tanışmaya hem de neler yapabileceğimize dair istişarelerde bulunmaya geldik. Rabbim başkanımızın yar ve yardımcısı olsun, hayırlı işlerde muvaffak kılsın" dedi.


"GÜVENLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemize hoş geldiniz. Siz de bizim gibi seçimden yeni çıktınız. Yeni yönetiminiz hayırlı uğurlu olsun. Talas'ta en fazla nüfusa sahip illerin başında Yozgatlılar geliyor. Seçim döneminde birlikte olduk, seçimi birlikte göğüsledik. Sağ olsunlar bize güvendiler biz de mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız. Rabbim birlik, beraberlik ve huzur içerisinde olmayı nasip etsin." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Mustafa Özcan, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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