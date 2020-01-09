Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı - Son Dakika

Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

6 saat önce

El freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktıYOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti.

El freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan aracın geçmemesi kazayı önledi.

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E- 88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazayı önledi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.

Yozgat el freni çekilmeyen otomobil hareket edip, yola çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:13 Kaynak: DHA
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