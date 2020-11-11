Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışması - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 26 uyuşturucu operasyonunda 60 şüphelinin gözaltına alındığı 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde 1 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik 26 operasyonda 60 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, 3 şüpheli adli kontrol şartı olmak üzere diğerlerinin serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, operasyonlarda 2 kilo 230 gram esrar ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.