Yozgat Emniyet Müdürlüğünde deprem tatbikatı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü personeli, yangın ve deprem tatbikatı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki tatbikatta, önce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman personeli tarafından deprem anında binadakilerin tahliyesi, yaralı çıkarma, yaralı taşıma konularında, itfaiye ekipleri tarafında da yangın şekilleri ve söndürülmesi konusunda bilgi verildi.

Uygulamalı tatbikatta polisler, alev alan mutfak tüpünü ve çıkan yangını söndürdü.

Deprem tatbikatında ise polisler önce binayı tahliye etti, ardında senaryo gereği binada yaralı olan arkadaşlarını kucaklarında ve sedye ile dışarı taşıdı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Lojistik Şube Müdürü Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, emniyet personelini bilinçlendirmek ve bilgilerini tazelemek adına yangına müdahale, kurtarma ve deprem anında yapılması gerekenlerle alakalı AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte tatbikat yaptıklarını söyledi.

Erdinç, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade ederek, "Sivil hayatımızda hem de polis olarak her türlü göreve bizler gittiğimiz için bu tür olaylara ilk müdahale edenler bizler oluyoruz. Bu nedenle bilgilerimizi güncel tutmak adına tatbikat verimli oldu." diye konuştu.

Polis memuru Fatma Güler de tatbikatın faydalı olduğunu, bilgilerini tazelediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.