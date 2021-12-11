Yozgat Emniyet Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, eski AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'a yönelik "komploya" ilişkin bir kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yozgat Emniyetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medya ve haber kanallarında yapılan paylaşım ve haberler ile alakalı eski Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'a yönelik kurulan komploya istinaden bir şahıs tutuklanmış, diğer şahısların yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kılıç, dün, sosyal medya hesabından, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.