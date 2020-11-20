Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı

20.11.2020 14:51
Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş sitelerinde ürünleri değerinden daha düşük göstererek yayınladığı sahte ilanla yaptığı sosyal deneyde vatandaşı dolandırıcılara karşı uyardı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş sitelerinde ürünleri değerinden daha düşük göstererek yayınladığı sahte ilanla yaptığı sosyal deneyde vatandaşı dolandırıcılara karşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü, internet üzerinde sahte ilan yoluyla otomobil, bilgisayar, telefon gibi ürünleri piyasa değerinin altında fiyatlarda satışa çıkartarak, vatandaşlardan kapora dolandırıcılığını önlemek amacıyla proje başlattı.

Proje kapsamında Siber Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 30 kişiden oluşan dolandırıcılık önleyici hizmet ekibi kuruldu. Polis, çeşitli ürünleri piyasa değerinin altında fiyatlarla temsili olarak alışveriş yapılan internet sitelerinde "dikkat bu bir uyarı ilanıdır" uyarısıyla satışa çıkardı.

Ürünleri almak isteyenlerle satıcı gibi konuşan polis, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına kanıp kanmadıklarını test etti. Telefonla arayan vatandaşı kapora vermeye ikna eden polis, daha sonra ilanın sahte olduğunu ve dolandırıcıların düşük fiyat verip kapora alarak vatandaşları mağdur ettiğini anlattı.

Vatandaşların satışa sunulan ürünlerin açıklama kısmında yazan "uyarı" yazısını okumadan sadece düşük fiyata odaklanıp arama yaptığı görüldü.

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, gazetecilere, projenin Türkiye'de ilk defa Yozgat'ta uygulanmaya başladığını söyledi.

Bazı ikinci el ürünlerin düşük fiyatta gösterilerek vatandaşlara cazip halde sunulduğunu anlatan Esertürk, "Vatandaşlarımız, değerinden daha düşük fiyata satılan ürünlere ilgi alaka gösterdiğinden dolayı satıcıya ulaşıyor ve aralarında yapılan pazarlıktan sonra öncesinde ya kapora gönderiyor ya da ayıplı, kaçak, çalıntı malı kendisine satıyorlar. Bunun neticesinde ciddi manada mağduriyetler oluştuğunu gördükten sonra biz de internet üzerinden alışveriş yapan sitelere uyarıcı ilanlar verdik." dedi.

Esertürk, ilanda uyarıcı bilgiler olmasına rağmen bazı vatandaşların bunu dikkate almadığını kaydederek, "Personelimiz, çalıntı, kaçak ya da ayıplı malları değerinden düşük fiyatlara sunulduğunda kendilerinin mağdur olacağını, çalıntı malların alınmasının da bir suç olduğunu iletiyor. Böylelikle Yozgat'ta dolandırıcılık olaylarında yüzde 50 azalma meydana geldi. Vatandaşlarımız, değerinden düşük ürünler satıldığında muhakkak duyarlı bulunsunlar. Mağduriyet yaşamamaları için kesinlikle kapora göndermesinler. Satıcı olan şahısla mümkünse yüz yüze alışveriş yapsınlar. Ürünün çalıntı, kaçak ya da ayıplı olmadığına dikkat etsinler." diye konuştu.

Ucuz telefon ilanını gördükten sonra telefonla arama yapan Bilal Utku Karakoç da ilanda düşük fiyatlı telefon gördüğü için ilgilisini aradığını belirtti.

Karakoç, "Daha sonra karşımdakinin polis olduğunu öğrendim. Beni dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Bütün emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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