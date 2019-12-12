Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, AA'nın

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Esertürk, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.


AA'nın 1920'den beri Türkiye'de güzel işler başardığını vurgulayan Esertürk, "Doğru haber, hızlı haber dediğimizde aklımıza ilk gelen AA oluyor. Çekilen fotoğraflarda emek var, başarı var, gerçekten profesyonel göz var. Sadece oradaki fotoğraflar değil, onların yansıttıkları da önemli. Üç kategoride de fotoğrafları olan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. AA gerçekten güzel işler başarıyor. Bu fotoğrafları seçmek de bize nasip oldu, inşallah gelecek yıllarda da AA'ın güzel fotoğraflarını seçmek bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görev yapan trafik ekipleri de oylamaya katıldı. Ekipler, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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