Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

Yozgat Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Kadir Çakır, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, birim amirleri ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çağrı Şentürk, 2018 ve 2019 yılında Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik, emniyet ve jandarma olarak Yozgat halkına en iyi hizmeti verebilmek adına çalıştıklarını belirtti.

Çakır, devletin asli görevlerinden birinin de asayiş ve güvenlik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız toplumda yaşadığımız ülkede eğer asayişi, güvenliği sağlayamadıysanız onun dışında hiçbir temel konuya el atamazsınız. Ne eğitime, ne kalkınmaya, ne tarıma ne sanayiye aklınıza ne geliyorsa. Bu güvenlik müessesesi bizim yaşadığımız coğrafyada kolay bir iş değil. Yozgat özelinde ise gerek emniyetimiz gerek jandarmamız il merkezinde, ilçelerinde, köylerinde güvenliği sağlamak için en üst düzeyde gayret gösteriyor. Bu anlamda Yozgat halkımıza teşekkür ediyorum, onlar da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yozgat basınımıza da teşekkür ediyorum, onlar bizim elimiz, gözümüz, kulağımız. Çünkü emniyet ve asayiş olaylarında ihbar müessesesi çok önemli. Bu anlamda herkese çok büyük görevler düşüyor. Gazetecilerimiz bu işi en iyi şekilde yapıyor. Hepimizin amacı Yozgatlı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir."

Emniyet Müdürü Esertürk de Yozgat basını ile iyi bir diyalog içinde çalıştıklarını ifade etti.

Esertürk, "Yozgat basınımız ile kamu görevi esnasında birlikte çalıştığımız bir alanda emek veriyoruz. Genellikle ortak alanlarda çalışıyoruz. Basınımızla birlikte çalışmak güzel. Onlarla çalışmalarımızdaki güvenlik algısıyla alakalı ya da vatandaşın basit tedbirlerle alacağı önlemlerle suçun önüne geçmeyle ya da daha sonrasında bilgilenmeleriyle alakalı gerçekten basına büyük iş düşüyor. Bu noktada Yozgat'ta basın mensubu arkadaşlarımızla güzel bir diyalog içinde Yozgatlılar için beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.