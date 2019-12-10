Son Dakika Haberleri: Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi

6 saat önce

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

Yozgat Polisevi'nde düzenlenen programa Vali Kadir Çakır, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, birim amirleri ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çağrı Şentürk, 2018 ve 2019 yılında Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik, emniyet ve jandarma olarak Yozgat halkına en iyi hizmeti verebilmek adına çalıştıklarını belirtti.

Çakır, devletin asli görevlerinden birinin de asayiş ve güvenlik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız toplumda yaşadığımız ülkede eğer asayişi, güvenliği sağlayamadıysanız onun dışında hiçbir temel konuya el atamazsınız. Ne eğitime, ne kalkınmaya, ne tarıma ne sanayiye aklınıza ne geliyorsa. Bu güvenlik müessesesi bizim yaşadığımız coğrafyada kolay bir iş değil. Yozgat özelinde ise gerek emniyetimiz gerek jandarmamız il merkezinde, ilçelerinde, köylerinde güvenliği sağlamak için en üst düzeyde gayret gösteriyor. Bu anlamda Yozgat halkımıza teşekkür ediyorum, onlar da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yozgat basınımıza da teşekkür ediyorum, onlar bizim elimiz, gözümüz, kulağımız. Çünkü emniyet ve asayiş olaylarında ihbar müessesesi çok önemli. Bu anlamda herkese çok büyük görevler düşüyor. Gazetecilerimiz bu işi en iyi şekilde yapıyor. Hepimizin amacı Yozgatlı vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir."

Emniyet Müdürü Esertürk de Yozgat basını ile iyi bir diyalog içinde çalıştıklarını ifade etti.

Esertürk, "Yozgat basınımız ile kamu görevi esnasında birlikte çalıştığımız bir alanda emek veriyoruz. Genellikle ortak alanlarda çalışıyoruz. Basınımızla birlikte çalışmak güzel. Onlarla çalışmalarımızdaki güvenlik algısıyla alakalı ya da vatandaşın basit tedbirlerle alacağı önlemlerle suçun önüne geçmeyle ya da daha sonrasında bilgilenmeleriyle alakalı gerçekten basına büyük iş düşüyor. Bu noktada Yozgat'ta basın mensubu arkadaşlarımızla güzel bir diyalog içinde Yozgatlılar için beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı
Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat Emniyet Müdürü Esertürk, gazetecilerle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]