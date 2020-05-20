Yozgat emniyeti, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Yozgat emniyeti, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Yozgat emniyeti, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.

Yozgat emniyeti, 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu YOZGAT - Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte polisler, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Emniyet Müdürlüğü binasını Türk bayraklarıyla donatan polislere çevredeki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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