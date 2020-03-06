Yozgat emniyetinden devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilere yönelik çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat emniyetinden devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilere yönelik çalışma - Son Dakika

Yozgat emniyetinden devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilere yönelik çalışma

6 saat önce

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri suçtan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve okula devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Yozgat emniyetinden devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilere yönelik çalışma, System.String[]

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri suçtan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve okula devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okula devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin gittiği mekanlar internet kafeler, parklar ve sokaklar belirlenerek emniyet ekiplerince ders saatlerinde denetlendi.

Okul saatinde dışarıda bulunan öğrencilerine rastlandığında öncelikle anneleri, daha sonra okul yönetimi ile iletişime geçildi. Öğrencilerin hangi mekanda olduğu hakkında bilgilendirme yapılıp, ailenin ve okul yönetiminin bilgisi dışında devamsızlık yaptığı tespit edilen öğrenciler de emniyete ait sivil araçlar ile okullarına götürülerek derse katılmaları sağlandı.

suça sürüklenmesini önlemek, devamsızlığı alışkanlık hanie getiilmemesinin üöne gemek, öğrencileri kütü alışkanlıkardan uzak tutmak ve okula devam etmelerini sağlamaya yönelik. 2. dönem başından itibaren yeni bir uygulama başalttı.

, öğrencilerin devamsızlığı alışkanlık haline getirmesini öğrencileri kütü alışkanlıkardan uzak tutmak ve okula devam etmelerini sağlamaya yönelik. 2. dönem başından itibaren yeni bir uygulama başalttı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrecileri suçtan uzak tutmak, suça sürüklenmesini önlemek, devamsızlığı alışkanlık hanie getiilmemesinin üöne gemek, öğrencileri kütü alışkanlıkardan uzak tutmak ve okula devam etmelerini sağlamaya yönelik. 2. dönem başından itibaren yeni bir uygulama başalttı.

Okula devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin gittii mekanlar internet Cafeler, parklar ve sokaklar belirlenerek asayış, toplum destekli polislik, çocuk şube müdürlüğü ve şehitler polis merkezi amirliğine bağlı ekipler ortaklaşa hareket ederek ders saatlerinde belirlenen bu lanalara yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Okul saatinde dışarııda bulunan öğrencilerine rastlandığında öncelikle anneleri, daha sonra okul yönetimi ile elişetişme geçilerek öğrencilerin hangi mekanda udou hakkında bilgilendimey yapıyor. Ailenin ve okul yönetiminin bilgisi dışında devamsılık yaptığı tespit edilen

öğrenciler emniyet'e ait sivil araçlar ile okullarına götürülerek derse katılmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerin durumu ilee ilgili aranan veliler çocuklarının suçtan korunması ve okula devam etelerine yönelik İl Emniyet müdürlüğünün yapmış oludğu çalışmalardan dolayı memnuniyeetlerini belirterek bu tür çalışmalar sayesinde çocuklarını güven içerisined okula göderdirlerini dile getirmektedirler

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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