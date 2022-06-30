Muslubelen uygulama noktasında araçları durduran polisler, "Yaşam tüneli"nde sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığı tarafından kamu spotu olarak hazırlatılan "Kadına el kalkamaz" kısa filmini izletirken, kadınlara da Kadın Destek Uygulaması ( KADES ) hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat emniyetinden 'Kadına el kalkamaz' uygulaması - Son Dakika

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