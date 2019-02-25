Yozgat Erdoğan Hiç Beklemeden Yine Kayyumları Atarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimdi diyorlar ki, 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şimdi diyorlar ki, 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, vatandaşların 'dik dur eğilme Yozgat seninle' sloganına, Dik duracağız. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rüküda, secdede eğiliriz diye karşılık verdi.



'BİR KEZ DAHA SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ'



Yozgat'ın tüm Türkiye ve Avrupa'da yaşayan bir şehir olduğunu söyleyen Erdoğan, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Sevgili gençler bu meydanda, sevda, inanç, vefa, kardeşlik, muhabbet, cesur yürekler var. Onun için Yozgat'ı seviyoruz, Yozgat da bizi seviyor. Biz etle tırnak gibiyiz. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde oy oranı bakımından Yozgat ilk sırada yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyoruz. Şu kritik dönemde desteğinizi bekliyoruz dedi.



'YENİ KURULACAK ASKERİ EĞİTİM BİRLİKLERİNİN İLKİNİ YERİ YOZGAT OLACAK'



Yozgat'a yapılan yatırım ve yapılacak olan çalışmalardan bahseden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'çiftçi battı' dediğini söyleyerek, Bay Kemal bak sana Yozgat'tan resmi rakamı veriyoruz. 1,6 katrilyon tarımsal destek verdik, Yozgatlı çiftçimize diye konuştu. Toplanan kalabalığa, 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız diye seslenen Erdoğan, Bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinin ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz dedi.



'GÜYA BAŞI CHP ÇEKİYOR'



Erdoğan, dünyanın ve bölgenin değiştiğini, Türkiye'nin de bu değişimde hak ettiği yeri almak için tarihi bir mücadele verdiğini kaydetti. Bu mücadelede karşılarında terör örgütleri, bölgeye dair hesabı olan güçler, kendi haklarına zulüm eden zalim rejimlerin ve tetikçilerin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu



Bu mücadelemizde ülkemiz içerisinde bize çelme takmaya çalışan kimi partiler var. Bunlar bir araya gelip CHP'nin başını çektiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çekiyor; ama kumanda Kandil'deki hainlerde, Pensilvanyada ki ihanet çetesinin elinde. Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösteriyor. Ben buradan Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'da çok Yozgatlı var. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Mehmet Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı desteklemeleri noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum.



'MİLLET OYU CHP'YE VERECEK, PKK'NIN BORUSU ÖTECEK'



HDP'nin İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkarmadığını söyleyen Erdoğan, sinevizyonda HDP'li siyasetçilerin sarf ettiği sözleri izlettirerek, tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi



Kardeşlerim bakın ne diyor; 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda AK Parti-MHP'yi kaybettireceğiz'. Ahlaksıza bak ya. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı Size bu ülkeyi böldürtmeyiz, ülkemizi bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize, vatandaşlarımıza muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da, bu noktada, bu şekilde ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptıkO açtıkları çukurlara onları gömdük mü, gömdük. Şimdi diyorlar ki, 'kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen anında hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız. ve sizlerle yola devam etmeyiz.



'MİLLET OYU CHP'YE VERECEK PKK'NIN, FETÖ'NÜN BORUSU ÖDECEK'



Zillet ittifakına destek verenlere karşı tavırlarının açık olduğunu belirten Erdoğan, İşte eş genel başkanları ilan ediyor. Diğerleri bölücü örgütün başına heykel dikecekmiş. Şuna bak ya. Bunlar hala kendilerine buğday ambarında sanıyor. Bölücü örgüt buralarda zillet ittifakının listelerinden belediye meclis üyeleri gösteriyor. Belediye yönetimlerinde yer alma sözü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerinden her yerde sandık görevlisi veya müşahit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını yapıyor. Millet oyu CHP'ye verecek, millet adı 'iyi' olan kendi karışık olan partiye verecek; ama sonuçta buralarda PKK'nın borusu ötecek. FETÖ'nun borusu ötecek.



'BUNLARA DEĞİL ÜLKE BİR KOYUN BİLE EMANET EDİLMEZ'



Milletin bu felakete izin vermeyeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti



Biz Cumhur İttifakını milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak hepsinin, milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. Zillet ittifakı ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'den, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. Bu ittifak sınırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi IMF'ye, dış politikamızı yabancılara teslim etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye'yi daha iyi yönetmek değil, Türkiye'yi eski istikrarsız, güvensiz, huzursuz günlerine geri döndürmektir. Bunun için ağızlardan 'eski Türkiye' lafını eksik etmiyorlar. Bunun için bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geriye döndüreceklerini söylüyorlar. Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz, onlar yıkmanın, yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor. Bunlara değil ülke, bir koyun bile emanet edilmez. Çünkü akşam olmadan kaybedip gelirler.

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