Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı

6 saat önce

Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralıYozgat'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ünsal A. (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi, rampa inerken freni boşalınca kontrolden çıktı. İş makinesi, önce yol kenarında park halindeki 3 otomobile, ardından yine kol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, iş makinesinin çarptığı 66 T 808 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Recep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı 2 yaralı

Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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