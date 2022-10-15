Yozgat gündem haberi: Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanlığına Kenan Şerefli yeniden seçildi - Son Dakika
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Yozgat gündem haberi: Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanlığına Kenan Şerefli yeniden seçildi

15.10.2022 18:52
Yozgat gündem haberi: Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanlığına Kenan Şerefli yeniden seçildi

Yozgat yerel gündem haberine göre Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, göreve yeniden seçildi.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, göreve yeniden seçildi.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, kentteki bir otelde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda konuşan Şerefli, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şerefli, Eğitim Bir-Sen Yozgat Şubesi'nin 3 bin 600 üyesiyle kentte 9 yıldır yetkisini sürdürdüğünü belirterek, "Yetkili sendika olarak eğitim çalışanlarımızın haklarının iyileştirilmesi, özgürlük alanlarının genişletilmesi için hak, emek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bu anlamda başkan yardımcılarım, ilçe başkanlarım, yönetimleri, iş yeri temsilcilerimizle beraber her zaman alanlarda eğitim çalışanlarımızın yanındayız." dedi.

Öğretmenler ve eğitim çalışanlarının problemlerine çözüm aramak, haklı olan taleplerini karşılamak amacıyla ilgili konuları yerelde ilgili mercilere taşıdıklarını belirten Şerefli, "Genel talepleri ise toplu sözleşme masasında ve ilgili kurullarda konu edinmek üzere genel merkezimizle paylaşıyoruz. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Genel kurula AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, delege ve üyeler katıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Kenan Şerefli yeniden başkalığa seçildi.

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Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Bartın, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat gündem haberi: Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanlığına Kenan Şerefli yeniden seçildi - Son Dakika

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