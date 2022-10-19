Yozgat haberleri... "İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yozgat haberleri... "İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu

19.10.2022 14:52

Yozgat haberleri: "İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

"İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu

YOZGAT - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'na kurulan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Tırı ziyaret eden vatandaşlar, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyete tarihinin en büyük sosyal konut projesine 81 ilden 250 bin başvuru olduğunu belirten tanıtım tırında görevli proje koordinatörü Hüseyin Çelik, proje doğrultusunda hazırlanan tırının ilk etapta 17 il de tanıtım yapmak için yola çıktığını söyledi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dün Kırşehir'deydik, bugün Yozgat'tayız. Vatandaşlarımıza 250 bin konut projesinde gerekli bilgilendirmeyi her türlü yardımı yapmaya hazırız. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Yozgat'ta 1892 konut ayrıca 7 bin arsa satışımız mevcut. Yozgatlı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Yozgat'ta "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 20 bin 560 başvuru yapıldığını da ifade eden Çelik, "Konut başvuruları internet üzerinden 28 Ekim, Ziraat ve Halk Bankası üzerinden ise 31 Ekim'de sona eriyor. Arsa başvuruları ise 7 Kasım da bitiyor" şeklinde konuştu.

Tır da vatandaş bilgilendirmesinin yanında ayrıca sanal geçeklik gözlüğüyle tanıtım yapıldığını aktaran Çelik, vatandaşların alacakları konutu sanal ortamda gördüğünü ifade etti.

Sanal gözlükle konutları görme fırsatı bulan vatandaşlardan Selma Şahin, "Gayet iyi buldum. Güzeldi. TOKİ'nin yaptığı evleri sanal ortamda izledim. Gerçekten görme şansım oldu. Gayet de beğendim. Gayet güzel yapmışlardı. TOKİ'ye ben de başvuru yaptım. İnşallah çıkarsa güzel bir evim olacak diye düşünüyorum. Gayet de güzeldi. İyi ki de başvurmuşum" ifadelerine değindi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yozgat haberleri... 'İlk Evim İlk İş Yerim' tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat haberleri... "İlk Evim İlk İş Yerim" tanıtım tırı Yozgat'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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