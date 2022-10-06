Yozgat gündem haberi... Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat gündem haberi... Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi

06.10.2022 16:06
Yozgat gündem haberi... Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi

Yozgat gündem haberi: Yozgat'da Sorgun Belediyesi öncülüğünde ilçede yapımına başlanılan tekstil fabrikasında sona gelindi.

Yozgat'da Sorgun Belediyesi öncülüğünde ilçede yapımına başlanılan tekstil fabrikasında sona gelindi.

Belediye başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasında, makinelerin yerleştirildiğini ve açılış için gün sayıldığını söyledi.

Göreve geldiklerinde ilçenin en büyük sorunlarından olan işsizliğe çare bulmak için söz verdiklerini aktaran Ekinci, "Bunun için de bir tekstil fabrikası açmaya karar verdik. Çalışmalarımızda sona gelindi ve bu yıl içinde üretime geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Ekinci, fabrikaya 18-35 yaş arası kadın personel alımı yapılacağını ifade ederek, "Daha sonraları alımlar artarak sürecek. Toplamda bin kişiye istihdam sağlayacak. Göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarımız Allah'ın izni ile gerçekleştiriyoruz. Sorgun'umuza hayırlı olsun." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi Yozgat haberi! Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 176 sikke ele geçirildi Yozgat haberi! Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 176 sikke ele geçirildi
Kaynak: AA

Sorgun Belediyesi, Ekinci, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat gündem haberi... Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat gündem haberi... Sorgun'da kurulan tekstil fabrikasında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement