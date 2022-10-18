Son dakika haber... Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı

18.10.2022 08:22

Son dakika haberleri: Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta tekstil işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza E-88 Kara Yolu şehir merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil firması işçilerini taşıyan S.Ş. yönetimindeki 66 ABJ 346 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüs şoförü ile 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesin kaldırdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Yozgat'ta işçi servisi devrildi; 6 yaralı Son dakika haber: Yozgat'ta işçi servisi devrildi; 6 yaralı Son dakika haberi: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı
10:19 İşkence ettiği liseli Büşra'nın cansız bedenini yakmıştı! Cezaevinde intihara kalkıştı
10:19 Kapadokya'da balon kazası! 2'si ağır çok sayıda yaralı var
10:16 Yedek kulübesinde e-sigara içen yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
10:06 Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinden yükselen "Valerien Ismael istifa" seslerini yorumladı: Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz
10:08 Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Peş peşe üç saldırı düzenlendi, enerji tesisi vuruldu
09:52 Eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler yola çıkamayacak! Değişim süresi 31 Aralık'ta sona eriyor
09:48 Arnavutköy'de ev sahibi, kiracısı olan yaşlı çifti "evi sattım, daireyi boşaltın" diyerek sokakta bıraktı
09:40 Torba yasa TBMM'de kabul edildi! Cezalar ve KYK kredi faizleri silinecek
09:27 3 çocuk babası simitçinin cansız bedeni asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 11:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yozgat'ta işçileri taşıyan otobüs devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement