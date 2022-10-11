Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı

11.10.2022 16:38
Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yozgat haberi: Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgütün el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlama sorumlusunun da bulunduğu yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat gündem haberleri... Yozgat'ta 5 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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