Yozgat haber: Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Yozgat haber: Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

15.10.2022 12:02
Yozgat haber: Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Gelen Yozgat haberlerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Ziya Polat'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından memleket seyahatine çıkan Atatürk'ün, Yozgat'ı 1924 ve 1934 yıllarında ziyaret ettiğini aktaran Köse, "Milli mücadelemizin büyük bir başarıyla sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönemde olduğu gibi en ön sırada yer almaktadır. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri de hiçbir zaman eksik olmayan bir ilimizdir. Çekilen acılar, yaşanan kayıpların acısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretiyle teselli bulmuş, o gün il genelinde yaşanan coşku ve heyecan bugün de aynı şekilde devam etmektedir." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat haber: Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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