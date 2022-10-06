Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi

06.10.2022 15:58
Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi

Yozgat yerel gündem haberine göre Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yerköy ilçesi Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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