İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Yerköy ilçesi Sarayköy mevkisinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 176 sikke bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat haber... Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 176 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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