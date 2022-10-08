Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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