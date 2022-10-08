Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 7 büyükbaş hayvanı telef olan üretici yardım istedi.
Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.
Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.
Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.
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