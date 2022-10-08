Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu

08.10.2022 14:02

Bursa haberi... Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 7 büyükbaş hayvanı telef olan üretici yardım istedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ahıra yıldırım isabet etmesi sonucu 7 büyükbaş hayvanı telef olan üretici yardım istedi.

Kuzgun köyünde hayvancılık yapan Seyit Kocaoğlu'nun ahırına yıldırım isabet etti.

Kontrol ettiğinde ağırdaki 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gören Kocaoğlu, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler ahırda inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kocaoğlu, yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: AA

Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa haberi | Yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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