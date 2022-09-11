Yerköy Tren Garı'ndan saat 24.00'te hareket eden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, yaklaşık yarım saat sonra sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. İkinci vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle tekrar Yerköy Tren Garı'na çekildi. Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.

ANKARA'dan Kars 'a giden Doğu Ekspresi 'nin bir vagonu, Yozgat 'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Kaza nedeniyle Ankara- Kayseri demir yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapandı. Yolculara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yozgat Valisi Vali Ziya Polat ,, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yozgat haberi | Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı - Son Dakika

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